Денис Пушилин вручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину орден Республики

Денис Пушилин вручил Марату Хуснуллину орден Республики за вклад в развитие строительной отрасли в ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин вручил орден Республики Марату Хуснуллину. Вице-премьер получил награду за значительный вклад в восстановление и развитие отрасли строительства в ДНР.

— Объем задач, работ, планов настолько значителен, что, если бы система не была выстроена профессионально, справиться с этим было невозможно. Но не только справляемся, а и Донбасс превращен в самую большую стройку страны. За значительный вклад в восстановление и развитие отрасли строительства в Донецкой Народной Республике вручил Марату Шакирзяновичу Хуснуллину государственную награду ДНР – орден Республики, — подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что сегодня вице-премьер России и врио Главы ДНР провели рабочую встречу. На ней обсудили вопросы развития региона, в том числе вопросы социально-экономического развития, по которым необходимы оперативные решения.

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