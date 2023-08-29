Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что находится в постоянном контакте с Денисом Пушилиным

Марат Хуснуллин обсудил с Денисом Пушилины вопросы развития ДНР. Фото: Хуснуллин/ТГ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин и врио Главы ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу, где обсудили вопросы развития регионов. Хуснуллин подчеркнул, что регулярно находится на связи с главой Донецкой Народной Республики и главами других новых регионов России.

— Провел рабочие встречи с врио Глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Обсудили актуальные вопросы развития регионов. В целом регулярно на связи с руководителями регионов по всем основным вопросам социально-экономического развития, вопросов много, часть из них требуют оперативного решения, — заявил Хуснуллин.

Напомним, что ранее Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе не будут организовывать платные парковки. Вице-премьер России подчеркнул, что пока в приморском городе хватает бесплатных.

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