В ДНР определили порядок избрания Главы Республики

Была утверждена процедура избрания руководителя региона. Фото: НС ДНР

В ДНР депутаты определили порядок избрания Главы Республики. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Он уточнил, что была утверждена процедура избрания руководителя региона.

- Парламент ДНР принял еще один важный закон - «О порядке избрания Главы Донецкой Народной Республики». Нормативный акт урегулировал процедуру избрания Главы Донецкой Народной Республики депутатами Народного Совета ДНР, - заявил спикер.

Тем временем в пресс-службе Народного Совета ДНР пояснили, что парламентарии будут избирать главу региона путем тайного голосования из числа кандидатов, представленных Президентом России. Таких кандидатов может быть трое.

Отметим, что Конституцией Республики, которая была принята в декабре 2022 года, предусматривается, что Главу ДНР можно избирать сроком на 5 лет.

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