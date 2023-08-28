Весь жилой фонд Светлодарска подключили к газоснабжению. Фото: gasfoto.ru

Весь жилой фонд Светлодарска подключили к центральному газоснабжению. Работы полностью завершены. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр города Максим Козловский.

— Мы завершили подключение жилого фонда к газоснабжению, — отметил Козловский.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас периодически происходят поломки и аварии из-за изношенности сетей газоснабжения, но их быстро устраняют.

Напомним, что на газификацию населенных пунктов Донецкой Народной Республики направят более 39 миллиардов рублей. Программа, которая предусматривает подключение городов и сел к центральному газоснабжению, рассчитана до 2025 года. Средства на реализацию проекта планируется получить от крупных предприятий с государственным участием. Ранее премьер-министр ДНР заявил, что более тысячи многоквартирных домов в Мариуполе подключили к газоснабжению.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Зугрэсе обновили почти 70% городских дорог

Восстановить автодороги в Зугрэсе помог регион-шеф Нижегородская область (подробнее)