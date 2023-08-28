Соцкоординаторы фонда «Защитники Отечества» в ДНР проходят обучение по правовым вопросам

Соцкоординаторы фонда в ДНР повышают правовую грамотность на курсах (архивное фото). Фото: Пушилин/ТГ

Координаторы фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике прошли проходят обучение по правовым вопросам. Новые знания помогут специалистам организации оказывать качественную поддержку и помощь подопечным.

— У сотрудников филиала появилась возможность усовершенствовать свои знания об оказании правовой помощи в рамках сотрудничества с «Центром поддержки участников СВО и членов их семей». Развитие правовой грамотности социальных координаторов филиала позволит повысить качество и эффективность оказания поддержки ветеранам СВО, членам их семей и семьям погибших военнослужащих в решении их правовых проблем, — заявили в фонде.

Ранее сотрудники фонда «Защитники Отечества» прошли обучение по оказанию психосоциальной поддержки.

Напомним, что отделение фонда в ДНР занимается поддержкой участников СВО и членов их семей. Ранее координаторы отправили на отдых 11 семей погибших военнослужащих.

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