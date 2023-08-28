На стройплощадке в Мариуполе нашли гранату и неразорвавшийся снаряд

Снаряд и мину обнаружили на месте строительства дома в Мариуполе. Фото: «РКС-Новороссия»

На строительной площадке в Левобережном районе Мариуполя обнаружили два взрывоопасных предмета — ручную гранату с растяжкой и снаряд 100 мм. Находки, которые обнаружили специалисты из Красноярска, передали правоохранительным органам. Об этом сообщили в «РКС-Новороссия»

— В отдел разминирования Департамента корпоративной защиты ООО «РКС-НР» регулярно поступают заявки об обнаружении боеприпасов и взрывоопасных предметов на объектах восстановления, демонтажа и строительства подрядных организаций. Недавно на строительной площадке одного из многоквартирных жилых домов в Левобережном районе Мариуполя были найдены боеприпасы, — рассказали в организации.

Взрывоопасные предметы изъяли и передали компетентным специалистам. На месте стройки обнаружили ручную наступательную гранату РГД-5 с растяжкой, а также снаряд 100 мм.

Напомним, что ранее Денис Пушилин подвел трагическую статистику в ДНР. За последний год на украинских минах «Лепесток» подорвались 11 детей в регионе.

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