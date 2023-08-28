«Мастерская новых медиа» передала наборы с техникой для молодых блогеров ДНР

Подарки начинающим блогерам ДНР доставили выпускники «Мастерской новых медиа». Фото: кадр из видео МНМ

«Мастерская новых медиа» передала подарочные наборы начинающих блогерам и медийщикам Донецкой Народной Республики. Боксы с техникой получили молодежный активист из Харцызска и волонтер из Макеевки. Подарки медийщикам передали в рамках акции «Новые для новых»

— Первые подарки получили сегодня молодые блогеры из ДНР. Молодежный активист Алина из Харцызска мечтает научиться выступать на публике и развивать свой блог. Волонтер Полина из Макеевки хочет создавать более качественные видеоролики, которые смогут вовлечь в волонтерство большее число людей. До 1 сентября наборы получат еще 20 юных медийщиков из ДНР, ЛНР и Запорожской области, — отметили в организации.

В мастерской добавили, что в боксах находится свет, штатив, радиопетличка и пауэр-банк.

— Все это поможет ребятам создавать более качественный и осмысленный контент, — подчеркнули в мастерской.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариуполь получил от Санкт-Петербурга наборы для школьников

Школьники Мариуполя получат рюкзаки и канцелярские наборы от жителей Санкт-Петербурга (подробнее)