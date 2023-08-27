ВСУ за день ранили шесть мирных жителей в ДНР, в том числе четверых детей

Боевики повредили 12 жилых домов в ДНР за день (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В Донецкой Народной Республике за день получили ранения шесть мирных жителей, среди них четверо детей. Украинские боевики выпустили по региона 149 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Раненным оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 г.р.; в Горловке — девочка 2008 г.р. Также пострадали двое мужчин в Горловке и Донецке. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил врио Главы. — Обстрелами повреждены 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.

Денис Пушилин подчеркнул, что украинские боевики выпустили за день 149 боеприпасов.

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