Мариуполь получил от Санкт-Петербурга наборы для школьников

Наборы школьной канцелярии получат более 16 тысяч учеников в Мариуполе. Фото: Колударова/ТГ

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга собрали для школьников Мариуполя наборы для учебы. Ученики младшей школы получат рюкзаки, и еще более 16 тысяч наборов раздадут школьникам всех возрастов. Об этом рассказал министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Неравнодушные петербуржцы отправили ученикам начальных классов 1500 рюкзаков с логотипом города-шефа. Для всех школьников Мариуполя также передали 16 874 канцелярских набора. В каждый набор вошли пеналы, тетради, ручки, карандаши, краски и линейки. Совсем скоро эти подарки раздадут ученикам мариупольских школ, — заявила министр.

Глава Минобрнауки подчеркнула, что северную столицу и Мариуполь братские отношения связывают уже два года.

Напомним, что ранее школьные наборы с ранцами и канцелярией вручили будущим первоклассникам Ясиноватой. Активисты РДДМ «Движение первых» провели для детей игру, научив правильно складывать портфель и готовиться к урокам.

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