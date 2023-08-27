Мэр Кулемзин: Под зверский обстрел ВСУ попали три ребенка в Донецке

В результате ракетного обстрела ранения получили три ребенка в Донецке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины попали три ребенка в Куйбышевском районе Донецка. Обстрелом ВСУ ранены подростки 2009, 2010 и 2013 годов рождения. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин.

— Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 г. р. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города, — заявил градоначальник.

Украинские боевики выпустили по району пять ракет из реактивной системы залпового огня около 18:25. Украинские боевики открыли огонь по Донецку с позиций, расположенных в населенном пункте Семеновка.

Напомним, что ранее два человека получили ранения в Центрально-Городском районе Горловки. Обстрелом боевиков были обесточены две насосные станции и поселок имени В.И. Ленина.

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