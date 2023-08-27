В 2023 году в ДНР открыли три новые шахтные лавы и два очистных забоя

Угольная добыча в ДНР продолжает развиваться, несмотря на обстрелы (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике за 2023 год ввели в эксплуатацию три новые лавы на шахтах, а также два очистных забоя. В регионе при координации Минстроя России восстанавливают и строят жилые дома, больницы, школы и другие объекты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— В текущем году три новые лавы были открыты на государственных унитарных предприятиях ДНР: две на шахте «Комсомолец Донбасса», одна в шахтоуправлении им. Л.И. Лутугина ГУП ДНР «Торезантарцит». Еще два очистных забоя были запущены на шахте ООО «Горняк-95», — отметили в ведомстве. — И в мирное время открытие новой лавы на шахте – праздник, а сегодня это действительно героическое трудовое достижение.

Напомним, что сегодня в ДНР отмечают День Шахтера и День города Донецка. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил дончан с праздником, отметив, что Донецк — израненный, но не сломленный город.

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