Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Донецка из РСЗО «Град» 26 августа

В результате обстрела загорелся жилой дом на улице Спартака. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили тип вооружения и направление огня при обстреле Донецка 26 августа. Украинские боевики выпустили по городу ракеты из реактивной системы залпового огня «Град». В результате агрессии пострадали две женщины. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка из РСЗО БМ-21 «Град». В результате обстрела ранения получили 2 гражданских лица: по ул. Спартака, 34 ранена женщина 1970 года рождения, по ул. Спартака, 46 «а» ранена женщина 1930 года рождения, — заявили в ведомстве.

Военные эксперты зафиксировали повреждение двух жилых домов на улице Спартака.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили шесть человек в ДНР.

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