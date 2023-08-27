ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО

ВСУ возобновили ракетные обстрелы Макеевки 27 августа (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки девять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:40 и 12:45 зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по району девять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что в промежутке с 11:45 по 12:35 боевики трижды открыли огонь по району, выпустив восемь артиллерийских снарядов.

Напомним, что за сутки украинские войска ранили шесть мирных жителей ДНР. Под огнем боевиков оказались шесть населенных пунктов региона, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие.

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