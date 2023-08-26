Всероссийская акция «Ночь кино 2023» пройдет в Енакиево, Торезе, Новоазовске и Мангуше

Бесплатные киносеансы пройдут в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики
Фото: Олег ЗОЛОТО
В ДНР пройдет всероссийская акция «Ночь кино 2023», в рамках которой жителям покажут самые кассовые отечественные кинокартины этого года. Об этом сообщили ДАН в Министерстве культуры Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что киносеансы состоятся в четырех населенных пунктах Республики - Енакиево, Торезе, Новоазовске и Мангуше. Причем бесплатно. Зрителям покажут три самые кассовые российские картины 2023 года - «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведника» Сергея Урсуляка.
Сообщается также, что при выборе площадок для просмотра фильмов организаторы акции руководствовались соображениями безопасности для зрителей.
- Также стоит отметить, что в Новоазовске, Енакиево и Мангуше в этом году при поддержке Фонда Кино были открыты кинозалы с современным оборудованием и новыми креслами, - заявили в Министерстве культуры ДНР.
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