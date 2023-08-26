В ДНР составили планы по оптимизации системы водоснабжения в Снежном

Эксплуатация сетей с истекшим нормативным сроком привела к значительным потерям объемов воды в городе Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Снежном из-за пришедших в негодность водопроводных труб жители начали испытывать нехватку воды. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там уточнили, что вопрос снижения потерь воды в городе рассматривался на расширенном совещании в ГУП ДНР «Вода Донбасса», где говорилось о том, что водопроводные сети в Снежном формировались еще в 50-60-х годах прошлого века и пролегают по проезжей части и застроенным улицам со сложным рельефом.

- Эксплуатация сетей с истекшим нормативным сроком привела к значительным потерям объемов воды, - пояснили специалисты.

Однако планы по оптимизации системы водоснабжения в Снежном подготовлены, и по возможности их будут реализовывать. В данное время ремонтные бригады занимаются заменой аварийных участков, устраняют порывы и регулируют запорную арматуру.

- В перспективе планируется установка ультразвуковых расходомеров по основным водоводам и узлам учета воды в многоквартирных домах, параллельно будет проводиться капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения, - рассказали в Минстрое ДНР.

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