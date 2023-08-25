Фонд развития территорий открыл офис в Донецке

Сотрудники офиса ФРТ в Донецке будут помогать оформлять документы и консультировать будущих участников СЭЗ в ДНР (архивное фото). Фото: Пушилин/ТГ

В Донецке открылся офис Фонда развития территорий. Специалисты организации будут помогать потенциальным участникам СЭЗ оформлять документы и консультировать по важным вопросам.

— Фонд развития территорий открыл офисы в новых регионах. В них специалисты ФРТ помогут потенциальным участникам свободной экономической зоны оформить заявки и инвестиционные декларации, проконсультируют по вопросам подготовки комплекта документов, а также налоговым льготам и другим преференциям, — заявили в организации.

В пресс-службе фонда добавили, что замдиректора ППК Константин Востриков выдал в донецком офисе два свидетельства о регистрации компаний в качестве участников свободной экономической зоны.

— Первое реализует в Макеевке инвестпроект по модернизации технологического комплекса шахты, что позволит довести объем добычи до 270 тыс. тонн в год. Второе — инвестирует в развитие производства холодильной техники и сможет выпускать до 180 тыс. приборов в год, — отметили в ФРТ.

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