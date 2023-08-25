«Автодор» отремонтирует десять километров дороги от Розовки до Кировского в ДНР

В ремонте участка дороги от Розовки до Кировского участвуют десять работников «Автодороа» ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты «Автодора» Донецкой Народной Республики начали ремонт десятикилометрового участка дороги от Розовки до Кировского. Для восстановления проезжей части задействовано семь единиц техники и порядка 15 работников. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— Дорожники уже выполнили работы на участке в Ждановке по улице Толбухина и вышли к селу Шевченко. Всего планируется уложить порядка 1000 кв. м асфальтобетона по всей протяженности местной дороги. Работы ведутся в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее замглавы Минтранса отметил положительную динамику в работе республиканских перевозчиков. Артем Бафалов подчеркнул, что после рейдов перевозчики прислушались к замечаниям и исправили недочеты, например, порванные сидения в городских автобусах.

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