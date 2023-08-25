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НовостиОбщество25 августа 2023 18:08

Минтранс ДНР анонсировал появление дисциплинарной комиссии для перевозчиков

Специалисты Минтранса ДНР будут проводить разъяснительную работу с водителями о культуре обслуживания пассажиров
Виктория ПОДАРОВА
В ДНР начнут выплачивать премии водителям, которые ответственно относятся к своей работе. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР начнут выплачивать премии водителям, которые ответственно относятся к своей работе. Фото: Минтранс ДНР

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафалов анонсировал создание дисциплинарной комиссии. Также для водителей Республики введут премиальную систему. Выплаты будут назначаться тем, что станет примером хорошего вождения и обслуживания пассажиров.

— Запланировали выезды на транспортные предприятия для того, чтобы проводить разъяснительную работу, договорились с перевозчиками о возобновлении работы дисциплинарной комиссии. Помимо кнута, будет и пряник. Предприятия постепенно будут вводить премирование для тех водителей, которые качественно относятся к работе и могут быть примером для подражания другим,— подчеркнул Бафалов.

Ранее замминистра заявил, что рейды по автостанциям Донецка, Макеевки, Тореза и других городов региона положительно повлияли на работу транспорта. Перевозчики начали исправлять замечания: заменили порванные чехлы на сидениях, обновили информационные таблички в транспорте.

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