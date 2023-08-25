В Минтрансе заявили, что проверки положительно влияют на работу транспорта в ДНР

Перевозчики ДНР прислушиваются к замечаниям и исправляют недочеты, заявил замглавы Минтранса (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

Замминистра транспорта ДНР Артем Бафанов заявил, что проверки положительно повлияли на работу общественного транспорта в регионе. По словам Бафанова, перевозчики прислушиваются к замечаниям и исправляют недочеты. Ранее Минтранс ДНР провел повторные рейды на автостанциях Донецка, Макеевки, Тореза и других городов.

— Важно, что перевозчики нас слышат и реагируют на поступающие замечания в ходе рейдов. Как пример, 77-й маршрут в Донецке, по которому было много нареканий на состояние салонов автобусов. На сегодняшний день перевозчик полностью обновил во всех автобусах на маршруте чехлы, — отметил Бафанов. — Другие перевозчики также начинают подтягиваться, следят за чистотой, исполнением других правил перевозки пассажиров.

Замминистра добавил, что специалисты министерства проверили 300 автобусов в регионе, и начали повторные проверки.

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