Украинские боевики убили мирного жителя в Минеральном

ВСУ убили пожилого мужчину в Ясиноватском районе ДНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— В результате обстрела ВФУ населенном пункте Минеральное (Ясиноватский район) погиб мужчина 1959 года рождения. Берегите себя и своих близких, — заявил градоначальник.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что ВСУ в промежутке с 18:00 по 19:00 выпустили по району семь артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков в Орловке.

Напомним, что в ДНР за неделю в результате обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя, 39 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что с 1 января в Донецкой Народной Республике погибли 258 мирных жителей, больше тысячи человек были ранены.

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