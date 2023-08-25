В Комсомольском провели газ к Вечному огню у Братской могилы

Газопровод провели к Вечному огню, расположенному у Братской могилы в Комсомольском. Фото: Михайлов/ТГ

В преддверии Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Комсомольском Старобешевского района ДНР провели газопровод к Вечному огню. Он расположен у Братской могилы. Об этом сообщил глава района Николай Михайлов.

— Побывал на Братской могиле советских военнопленных в городе Комсомольское. В преддверии празднования Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков специалистами газовой службы проведены работы по подведению газопровода, ведущего к Вечному огню, — заявил глава района.

Ранее Николай Михайлов отметил, что в районе начали восстанавливать и благоустраивать памятники, мемориальные комплексы и братские могилы Великой Отечественной Войны. Памятники ремонтируют в нескольких населенных пунктах Старобешевского района.

День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков отмечают в ДНР 8 сентября. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.

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