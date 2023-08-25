Перед судом ДНР предстанет 66-летний мужчина, обвиняемый в убийстве в 2012 году

Перед судом ДНР предстанет 66-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2012 году. Фото: ДАН

Следственный отдел Артемовска СК РФ по ДНР завершил сбор доказательств по делу об убийстве женщины 2012 году. В преступлении обвиняется 66-летний мужчина. Ранее правоохранительные органы приостанавливали рассмотрение дела, так как не могли установить лицо, совершившее преступление.

— Следствием установлено, что 13 июля 2012 года в квартире дома, расположенного в г. Енакиево Донецкой области Украины, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователями установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался знакомый потерпевшей, который в ходе ссоры с женщиной нанес ей не менее двух ударов ножом в жизненно-важные части тела. Последняя от полученных повреждений скончалась на месте, — отметили в СК РФ по ДНР.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд ДНР для рассмотрения.

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