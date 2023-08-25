Южный военный суд назначил дату заседания по делу о покушении на бывшего мэра Мариуполя

Заседание по делу о покушении на Константина Иващенко назначено на 31 августа (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое заседание по делу о покушении на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко. Фигурантом уголовного дела выступает гражданин Украины Николая Забирко, который готовил покушение на бывшего мэра. Об этом сообщили в РИА Новости.

— В суд поступило уголовное дело в отношении Николая Забирко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Первое основное заседание назначено на 10.30 31 августа, — сообщил РИА Новости представитель суда.

Покушение на бывшего главу приморского города Константина Иващенко было совершено 20 августа 2022 года. На маршруте следования мэра в районе городского зоопарка произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

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