Пушилин доложил Путину о горячих участках в ДНР

В Кремле проходит рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Фото: kremlin.ru

В ДНР на сегодняшний день самой сложной остается ситуация на южнодонецком направлении. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что на данном участке фронта противник упорно пытается наступать, однако российские войска всячески препятствуют этому.

- Самые горячие участки – на южнодонецком направлении. Это рубеж Урожайное - Старомайорское, там постоянно идут атаки противника, постоянно противник пытается закрепиться. Но наши ребята делают все возможное и невозможное, там грамотно выстроенная работа, - отметил Пушилин.

Еще одной горячей точкой на карте лидер ДНР назвал артемовское направление, где по его прогнозам ситуация понемногу стабилизируется.

- Другая горячая точка - артемовское направление, то есть по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас, - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.

Отметим, что сегодня, 24 августа, Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Встреча проходит в Кремле.

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