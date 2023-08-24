В Мариуполе для коммуникации с подрядчиками жители создадут инициативные группы

Жители города хотят наладить коммуникацию со строителями. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе для коммуникации с подрядными организациями жители создадут инициативные группы. Через них строители будут сообщать жильцам восстанавливаемых домов информацию обо всех работах и сроках их завершения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что во время недавнего личного приема в Орджоникидзевской райадминистрации мариупольцы подняли вопрос некачественного и несвоевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных домах, а также отсутствия информации от подрядчиков о сроках их окончания. После этого мэр выехал на проблемные адреса.

Вместе с жителями он прошелся по домам, где осмотрел качество ремонта.

- На некоторых объектах недочеты видны невооруженным глазом - подрядчик обещает их устранить, составить соответствующий план-график, - заявил Моргун.

Сообщается, что для контроля этого графика и качества дальнейших работ представители стройконтроля будут наведываться на объекты. А тем временем жители выберут инициативные группы для общения с подрядчиком.

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