Моргун: В многоквартирных домах Мариуполя насчитывается свыше 6 тысяч выгоревших квартир

На сегодняшний день главной задачей для подрядчиков является закрыть тепловой контур в таких помещениях. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе во время боевых действий выгорели свыше 6 тысяч квартир. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в ходе рабочего выезда на адреса в Орджоникидзевский район.

Он отметил, что проживающих там людей волнует только одно - будут ли восстановлены в их домах значительно поврежденные квартиры.

Мэр пояснил, что на сегодняшний день главной задачей для подрядчиков является закрыть тепловой контур в таком жилье. Ремонт самих жилых помещений при этом не предусматривается.

- Однако проблема, действительно, масштабная. В многоквартирных домах Мариуполя насчитывается свыше 6 тысяч выгоревших квартир, - заявил Моргун.

По словам градоначальника, о проблеме знает и руководство ДНР, и руководство России.

- Сейчас ведется работа над созданием механизма, который в дальнейшем позволит выполнить ремонт определенной части таких поврежденных жилых помещений, - рассказал он.

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