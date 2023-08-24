Моргун: В многоквартирных домах Мариуполя насчитывается свыше 6 тысяч выгоревших квартир

На сегодняшний день главной задачей для подрядчиков является закрыть тепловой контур в таких помещениях. Фото: ТГ/Моргун
В Мариуполе во время боевых действий выгорели свыше 6 тысяч квартир. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в ходе рабочего выезда на адреса в Орджоникидзевский район.
Он отметил, что проживающих там людей волнует только одно - будут ли восстановлены в их домах значительно поврежденные квартиры.
Мэр пояснил, что на сегодняшний день главной задачей для подрядчиков является закрыть тепловой контур в таком жилье. Ремонт самих жилых помещений при этом не предусматривается.
- Однако проблема, действительно, масштабная. В многоквартирных домах Мариуполя насчитывается свыше 6 тысяч выгоревших квартир, - заявил Моргун.
По словам градоначальника, о проблеме знает и руководство ДНР, и руководство России.
- Сейчас ведется работа над созданием механизма, который в дальнейшем позволит выполнить ремонт определенной части таких поврежденных жилых помещений, - рассказал он.
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