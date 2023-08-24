Боевика ВСУ заочно осудили на 24 года колонии за «веерный» обстрел школы в Бердянске

Боевика ВСУ, обстрелявшего школу в Бердянске, объявили в международный розыск. Фото: ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор военнослужащему полка «Азов»* Максиму Онипченко. Боевика приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Установлено, что Онипченко вместе с другим боевиком ВСУ совершали веерные обстрелы села Бердянское в ДНР. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Находясь на различных боевых позициях в Мариуполе, в период с 5 по 14 марта 2022 года он из вверенного им орудия – гладкоствольного полкового артиллерийского миномета ПМ-38 калибра 120 мм осуществляли неизбирательные «веерные» минометные обстрелы жилого массива в селе Бердянское ДНР, — заявили в ведомстве.

Боевик совершил не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. В результате обстрелов было разрушено здание Бердянской школы. Мирные жители не пострадали, поскольку не находились в местах детонации снарядов.

— Приговором суда Онипченко заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 2 млн рублей. Онипченко объявлен в международный розыск, — добавили в СК.

* — организация, запрещенная в РФ

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