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НовостиОбщество24 августа 2023 10:40

Коллектив шахты «Комсомолец Донбасса» наградили Почетным Знаменем Минугля ДНР

Коллектив шахты «Комсомолец Донбасса» наградили за профессионализм и добросовестный труд
Виктория ПОДАРОВА
Почетное Знамение Минугля и энергетики ДНР вручили директору шахты «Комсомолец Донбасса» Сергею Чайке. Фото: Минугля ДНР

Почетное Знамение Минугля и энергетики ДНР вручили директору шахты «Комсомолец Донбасса» Сергею Чайке. Фото: Минугля ДНР

Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики наградило трудовой коллектив шахты «Комсомолец Донбасса» переходящим Почетным Знаменем. Министерство наградило горняков шахты за высокий профессионализм, добросовестный труд и весомый вклад в развития угольной промышленности региона.

— Трудовой коллектив Государственного унитарного предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса» был награжден переходящим Почетным Знаменем Министерства угля и энергетики ДНР. И.о. министра Виталий Власов вручил знамя врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергею Чайке, — отметили в пресс-службе Минугля.

Напомним, что День шахтера традиционно отмечается в Республике в последнее воскресенье августа. В 2023 году праздник выпал на 27 августа. В этот же день отмечают День города Донецка.

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