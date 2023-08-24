Из-за опасной обстановки в РТЦ Донецка закроют пункт приема заявлений на полис ОМС

Пункт приема документов на полис В РТЦ возобновит работу после нормализации обстановки, заявили в ведомстве. Фото: Мингазов/ТГ

В Донецке временно прекратил работу пункт приема заявлений на оформление полиса ОМС. Он находится в Республиканском травматологическом центре на улице Артема. 26 августа пункт будет работать последний день, а возобновит деятельность после нормализации обстановки. Об этом сообщили в территориальном фонде обязательного медстрахования РФ по ДНР.

— 25 августа, в эту пятницу, пункт работает последний день. Готовые выписки о полисе ОМС будут направлены на адреса электронной почты, указанные в заявлениях о включении в единый регистр застрахованных лиц, также Вы сможете получить их в центральном офисе ТФОМС Донецкой Народной Республики по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 32, — сообщили в организации.

В ведомстве добавили, что актуальные адреса других пунктов приема документов на полис ОМС есть на сайте организации. Для оформления документа нужен только паспорт и СНИЛС.

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