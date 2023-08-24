ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 230 боеприпасов из РСЗО и артиллерии

ВСУ выпустили по ДНР за день свыше 230 различных боеприпасов (архивное фото). Фото: Жиляк

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по восемь населенным пунктам ДНР, выпустив 239 боеприпасов. Ранения получили восемь мирных жителей, один человек погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Кировском. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, Верхнеторецком и Кировском. Повреждены 5 жилых домостроений в Ворошиловском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за сутки зафиксировано 74 факта обстрела региона со стороны ВСУ.

— На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском — шесть обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.На шахтерском направлении эксперты СЦКК зафиксировали один обстрел из РСЗО, — добавили в ведомстве.

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