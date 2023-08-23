Власти ДНР и гендиректор Могилевлифтмаша подписали соглашение о сотрудничестве

ДНР и Могилевлифтмаш будут развивать сотрудничество. Фото: Солнцев/ТГ
Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев и гендиректор Могилевлифтмаша Сергей Чертков подписали соглашение о сотрудничестве. В будущем в ДНР может появиться производство лифтов.
—Подписали соглашение о сотрудничестве. Уверен, оно будет долгим и взаимовыгодным, — заявил Евгений Солнцев.
Председатель Правительства Республики добавил, что специалисты Могилевлифтмаша посетят регион, чтобы выбрать площадку для строительства завода.
— Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждём специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой, — отметил Солнцев.
Напомним, что в ближайшие несколько лет в ДНР займутся строительством элеваторов. Силосы для хранения зерна Республика намерена закупать у Беларуси. Об этом сообщил Евгений Солнцев по итогам рабочей поездки в страну.
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