Власти ДНР и гендиректор Могилевлифтмаша подписали соглашение о сотрудничестве

ДНР и Могилевлифтмаш будут развивать сотрудничество. Фото: Солнцев/ТГ

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев и гендиректор Могилевлифтмаша Сергей Чертков подписали соглашение о сотрудничестве. В будущем в ДНР может появиться производство лифтов.

—Подписали соглашение о сотрудничестве. Уверен, оно будет долгим и взаимовыгодным, — заявил Евгений Солнцев.

Председатель Правительства Республики добавил, что специалисты Могилевлифтмаша посетят регион, чтобы выбрать площадку для строительства завода.

— Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждём специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой, — отметил Солнцев.

Напомним, что в ближайшие несколько лет в ДНР займутся строительством элеваторов. Силосы для хранения зерна Республика намерена закупать у Беларуси. Об этом сообщил Евгений Солнцев по итогам рабочей поездки в страну.

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