Денис Пушилин заявил о восьми пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР за день

В результате обстрелов ВСУ пострадали восемь человек, один мирный житель погиб (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрелов ВСУ восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения за день. Один человек погиб. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Все восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре жилых дома в Ворошиловском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что в результате атак ВСУ пострадали три работника шахты «Комсомолец Донбасса» и пять человек в Донецке и Ясиноватой. Один из сотрудников шахты в городе Кировское погиб.

— Кроме ствольной артиллерии крупного калибра, противник в очередной раз нанес удар по гражданскому объекты с применением РСЗО калибром 227 мм (HIMARS). Зафиксировано 62 обстрела, ВФУ выпустили 192 боеприпас, — добавил врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики ранили женщину в Верхнетроицком

В результате обстрела ВСУ Ясиноватского района ДНР ранение получила одна мирная жительница (подробнее)