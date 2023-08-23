В Донецке подвели итоги конкурса детских рисунков ко Дню города

Детские рисунки, посвященные любимому городу, будут выставлены в художественном музее Донецка до 31 августа. Фото: Кулемзин/ТГ

В Художественном музее Донецка «Арт-Донбасс» подвели итоги детского конкурса «Любимый город глазами детей!», приуроченного ко Дню города. Из 300 заявок на конкурс выбрали 12 победителей, которых наградят ценными призами. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— По итогам Конкурса из 300 заявок определено 12 победителей, которые будут награждены ценными призами. Все работы юных художников, влюбленных в свой город, будут выставлены в Художественном музее «Арт-Донбасс» до 31 августа. Поздравляю победителей и участников конкурса! Желаю дальнейших творческих успехов, вдохновения и стремления к совершенству! — заявил градоначальник.

Напомним, что ко Дню города и Дню шахтера в ДНР выпустили уникальную почтовую открытку, созданную нейросетью. Основой композиции выступило Нижнекальмиусское водохранилище, на фоне которого возвышаются многоэтажные здания и так называемый мост Ильича.

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