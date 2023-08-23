«Донбасс Опера» поставит спектакль «Война и мир» в Государственном музыкальном театре Крыма

Премьерный показ постановки «Война и мир» в Государственном музыкальном театре Крыма. Фото: Толстыкина/ТГ

«Донбасс Опера» проведет премьерный показ спектакля «Война и мир» на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым. В спектакле задействованы 170 человек — солисты и артисты балета, артисты хора и симфонического оркестра, а также работники цехов художественно-постановочной части театра. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— Поистине грандиозная постановка! И я благодарю всех, кто трудился над ее созданием. И пусть пока жители ДНР не могут ее увидеть на сцене родного театра, главное – что творческий коллектив не сидит на месте, работает и готовится к тому долгожданному дню, когда двери всех театров Республики вновь распахнутся перед своим зрителем, — отметила Толстыкина.

Вице-премьер добавила, что в постановке зрители смогут увидеть почти 300 театральных костюмов, которые отражают моду эпохи войны с Наполеоном.

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