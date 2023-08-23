СЦКК ДНР: При обстреле Центра переливания крови в Донецке пострадали два медработника

Военные эксперты зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в жилой дом на улице Розы Люксембург в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела Республиканского центра крови ранения получили две женщины-медработницы учреждения. Зафиксированы повреждения по семи адресам, в том числе повреждения станции скорой медпомощи, школы, жилых домов и офисного здания. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела ранения получили двое медработников Республиканского Центра крови: женщины 1970 годов рождения. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Архангельское. Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Чумак Николай Николаевич), — заявили в ведомстве.

В результате обстрела повреждения станция скорой медицинской помощи и офисное здание по улице Щорса, школа №13, центр переливания кровли по улице Розы Люксембург, жилые дома на улицах Розы Люксембург и Отечественной.

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