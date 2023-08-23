Фонд «Защитники Отечества» в ДНР отправил на отдых 11 семей погибших военнослужащих

Семьи погибших военнослужащих отдохнут в санатории «Горный родник» в Нальчике. Фото: фонд «Защитники Отечества» ДНР

На санитарно-курортное оздоровление в Нальчик из ДНР отправили 11 семей погибших военнослужащих. Поездку организовал фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— На днях при содействии благотворительного фонда «Рука помощи» 11 членов семей погибших защитников Отечества отправились на оздоровление в одну из живописнейших курортных зон страны — в город Нальчик. В санатории «Горный родник» в окружении гор на высоте 550 метров над уровнем моря подопечных филиала ждет все необходимое для хорошего отдыха и успешного оздоровления, — заявили в фонде.

Напомним, что в Донецкий филиал фонда «Защитники Отечества» с начала работы поступило шесть тысяч обращений от жителей региона. Сейчас филиалы организации работают в Донецке, Макеевке и Торезе, там ведут прием 28 социальных координаторов. Они оказывают адресную помощь военнослужащим, а также их семьям.

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