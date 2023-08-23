В Донецке выпустили уникальную почтовую открытку ко Дню города, созданную нейросетью

Тираж карточки составляет всего 500 экземпляров. Фото: ГУП ДНР «Почта Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила памятную продукцию, посвященную предстоящим праздникам - Дню шахтера и Дню города Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

Там уточнили, что дизайн новой почтовой карточки ко Дню Донецка создала нейросеть, изобразив на ней красоту города. Основой композиции выступило Нижнекальмиусское водохранилище, на фоне которого возвышаются многоэтажные здания и так называемый мост Ильича. Тираж карточки составляет всего 500 экземпляров.

Другая почтовая карточка, изготовленная в честь праздника горняков, выполнена в стиле советского плаката и отпечатана тиражом в 1000 экземпляров. На ней помещены слова из текста знаменитой песни «Шахтерская лирическая», которую в свое время выбрали путем народного голосования в качестве одной из мелодий для курантов на здании Главпочтамта в столице ДНР.

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