Чтобы социально-значимые объекты начали функционировать, необходимо провести ремонтные работы. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе планируют восстановить здания Центрального и Приморского ЗАГСов, пострадавшие в ходе боевых действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что вместе с главой Минюста ДНР Алексеем Шамовым проверил технической состояние этих объектов. Здание Центрального ЗАГСа пострадало гораздо сильнее, однако здесь уже закрыли тепловой контур. Чтобы он начал функционировать, необходимо будет выполнить масштабные работы по внутренней отделке помещений.

- Планируем включить Центральный ЗАГС в перечень объектов, которые будут восстановлены в ближайшей перспективе, - заявил мэр.

Теме временем Приморский ЗАГС поврежден меньше, здесь уже принимают граждан. Зданию необходим только косметический ремонт и обновление фасада. Сейчас власти решают этот вопрос.

Градоначальник указал на важность восстановления данных объектов.

- С учетом близости двух обновленных парковых зон, которые реконструируют Санкт-Петербург и ППК «Единый заказчик», соответственно, Центральный и Приморский ЗАГСы будут очень востребованы мариупольскими молодоженами, - считает Моргун.

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