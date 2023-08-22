В Дебальцево открыли первый МФЦ

Ранее жителям Дебальцево приходилось обращаться в МФЦ, который работает в соседнем городе. Фото: МФЦ ЛНР

Первый многофункциональный центр открылся в Дебальцево 22 августа. Капитальным ремонтом помещения будущего отделения занимались специалисты из Хабаровского края. Ранее жители города должны были обращаться в МФЦ, который работает в Енакиеве. Об этом сообщили в министерстве экономического развития ДНР.

— Отделение обеспечено необходимой техникой и мебелью, с целью повышения доступности и комфортности процесса оказания государственных и муниципальных услуг, — подчеркнул и.о. главы Минэкономразвития Роман Зверьков.

Специалисты их региона-шефа Хабаровского края провели капитальный ремонт отделения начиная от демонтажными и черновыми работами и заканчивая благоустройством.

Напомним, что ранее четыре МФЦ открыли в Донецке. Каждое отделение рассчитано на единовременную работу 18 окон, оборудовано пандусами и современными техническими средствам.

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