В Дебальцево открыли первый МФЦ

Ранее жителям Дебальцево приходилось обращаться в МФЦ, который работает в соседнем городе. Фото: МФЦ ЛНР
Первый многофункциональный центр открылся в Дебальцево 22 августа. Капитальным ремонтом помещения будущего отделения занимались специалисты из Хабаровского края. Ранее жители города должны были обращаться в МФЦ, который работает в Енакиеве. Об этом сообщили в министерстве экономического развития ДНР.
— Отделение обеспечено необходимой техникой и мебелью, с целью повышения доступности и комфортности процесса оказания государственных и муниципальных услуг, — подчеркнул и.о. главы Минэкономразвития Роман Зверьков.
Специалисты их региона-шефа Хабаровского края провели капитальный ремонт отделения начиная от демонтажными и черновыми работами и заканчивая благоустройством.
Напомним, что ранее четыре МФЦ открыли в Донецке. Каждое отделение рассчитано на единовременную работу 18 окон, оборудовано пандусами и современными техническими средствам.
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