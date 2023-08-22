Мариуполец выиграл грант в 1,4 миллиона рублей на создание центра современного искусства

Никита Ковалев создаст в Мариуполе Центр современного искусства. Фото: администрация Мариуполя

Заведующий сектором культурной инфраструктуры администрации Мариуполя Никита Ковалев выиграл грант в размере 1,4 млн рублей на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму. Средства пойдут на реализацию проекта мариупольчанина — создание Центра современного искусства. Об этом сообщили в администрации приморского города.

— Центр будет включать в себя многофункциональное выставочно-презентационное пространство, художественные мастерские и хостел для проживания участников творческих резиденций. Художникам будут предоставляться все необходимые материалы для рисования: мольберты, холсты, кисти и краски, — заявили в ведомстве.

1,4 миллиона рублей — максимальный грант, который выиграли участники из Донецкой Народной Республике в рамках форума «Таврида.Арт».

«Таврида.Арт» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование». Среди задач проекта — формирование российской сферы культуры и создание условий для самореализации молодых профессионалов творческих и креативных индустрий.

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