Обстрелом ВСУ в Донецке повреждены школа-интернат и техникум

Огнем ВСУ повреждено здание школы-интерната в Петровском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

В результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков повреждены здания двух образовательных учреждений в Петровском и Кировском районах. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района в здании школы-интерната № 3 повреждены окна. Также пострадали гараж и автомобиль, — заявил мэр.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что в Кировском районе Донецка повреждено здание техникума профессиональных технологий по улице Алексинской. Также пострадал частный жилой дом и автомобиль.

Напомним, что за сутки украинские войска ранили пять человек, в том числе ребенка в Донецкой Народной Республике. Огнем ВСУ повреждены 2 жилых дома в Донецке и Горловке и один объект гражданской инфраструктуры.

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