Актриса Донецкого молодежного театра получила спецприз жюри на фестивале «Островский — FEST»

Актриса получила спецприз жюри за роли за роль Тани в спектакле «Случайный человек». Фото: Минкультуры ДНР

Актриса Донецкого республиканского академического молодежного театра Екатерина Гулай стала обладательницей специального приза жюри в номинации «Надежда театра» за роль Тани в спектакле «Случайный человек». Актриса получила награду в рамках V Международного фестиваля камерных театральных форм фестиваля «Островский — FEST».

— Зрители фестиваля отметили актуальность пьесы и злободневность проблемы взаимоотношений отцов и детей. Пронзительная история не оставляет равнодушными ни подростков, для которых спектакль и создавался, ни взрослых зрителей. В финале зал устроил гостям с Донбасса настоящую овацию, — отметили в министерстве культуры ДНР. — Жюри фестиваля отметило, что пронзительная игра вкупе с потрясающей музыкой мало кого оставляют равнодушным.

Фестиваль камерных театральных форм проходил в Кинешме Ивановской области с 16 по 20 августа. 15 спектаклей в рамках мероприятия посмотрели 4,5 тысяч зрителей.

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