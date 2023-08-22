В Мариуполе и Волновахе восстановят 360 домов, которые отдали под снос

Строители отремонтируют 360 многоквартирных домов в Мариуполе и Волновахе, которые ранее отдали под снос из-за серьезных повреждений (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В Волновахе и Мариуполе специалисты провели строительно-техническую экспертизу 360 домов. По итогам проверки дома, которые раньше предполагалось снести, восстановят. Об этом рассказал зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

— У зданий были зафиксированы нарушения несущих конструкций, поэтому изначально речь шла об их сносе. Однако по результатам комплексной строительно-технической экспертизы проектировщиками были предложены надёжные решения, благодаря которым стало возможным восстановить дома с соблюдением норм, предъявляемых к безопасности жилья, — заявил вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что специалисты отстроят целые блоки и пролеты, укрепят конструктивные элементы и опорные конструкции, усилят внутренние стены и перегородки.

Напомним, что реконструкцию Приморского парка в Мариуполе завершат к сентябрю. Специалисты уже заканчивают укладывать новое дорожное покрытие и бордюры, а также монтировать наружное освещение.

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