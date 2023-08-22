От жителей ДНР поступило больше десяти тысяч предложений в Народную программу «Единой России»

Все предложения от жителей ДНР в Народную программу рассмотрели эксперты (архивное фото). Фото: ДАН

Жители Донецкой Народной Республики предложили более десяти тысяч пунктов, которые могут войти в Народную программу от «Единой России». Все предложения направили в итоговую версию программы и Главе ДНР. Об этом сообщили в донецком отделении партии «Единая Россия».

— На первом этапе партийной конференции секретарь Донецкого реготделения Единой России, врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о сборе предложений в Народную программу партии. От жителей ДНР во время встреч с единороссами и на чат-бот Народной программы поступило более 10 тысяч предложений. Все они внимательно изучены экспертами, — отметили в партии.

В «ЕР» добавили, что наиболее часто звучали предложения о ремонте коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, восстановлении больниц, детских садов, школ, социальной защите населения, помощи семьям военнослужащих.

— Мы видим, что восстановление Республики идет ударными темпами. А это значит, что большинству пожеланий от жителей Республики, суждено сбыться! Все предложения направлены в итоговую версию Народной программы — стратегии возрождения и развития ДНР, а также Главе, — подчеркнули в организации.

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