В Горловке восстановили электроснабжение семи тысяч абонентов

Энергетики восстановили электроснабжение семи тысяч абонентов в Горловке (архивное фото). Фото: Минугля ДНР

Энергетики запитали абонентов Центрально-Городского района Горловки. Ранее в результате обстрела со стороны украинских боевиков без света остались 7506 абонентов. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

— ГРЭС в 15.35 запитали все 60 трансформаторных подстанций, — отметил мэр.

Напомним, что в результате обстрела около 14:05 в Горловке была повреждена высоковольтная линия. Без света остались жители нескольких поселков Центрально-Городского района — Майского, Нижнего хутора, Рудуча, Победы, шахты имени Ленина, а также район Экспериментального дома и Речевой школы. В результате украинской агрессии были обесточены 60 трансформаторных подстанций, свыше 7500 абонентов.

Тем временем ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 артиллерийских снарядов. Под огнем в оказались Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки, а также Петровский и Кировский районы Донецка.

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