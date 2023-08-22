Клиническая рудничная больница Макеевки получила передвижной рентгеновский комплекс

Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания населению медпомощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клиническая рудничная больница Макеевки получила современный передвижной рентгеновский комплекс. Такого высокотехнологичного оборудования у медучреждения еще не было. Об этом сообщил ДАН главный врач больницы Руслан Агишев.

- Недавно мы получили современный передвижной рентгеновский комплекс. Такого у нас раньше не было, - заявил он.

По словам Агишева, новая аппаратура значительно облегчит медикам проведение операций.

- Данное оборудование позволяет во время проведения операции делать снимки и выводить их сразу на мониторы, сразу же в операционной, - рассказал главврач.

Отметим, что до нынешнего времени в больнице использовали еще старое оборудование советского производства. На диагностику обычно уходило много времени, а рентгеновские снимки не всегда оказывались нужного качества. Новое оборудование позволит значительно улучшить оказание медпомощи.

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