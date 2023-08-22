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НовостиОбщество22 августа 2023 11:34

Клиническая рудничная больница Макеевки получила передвижной рентгеновский комплекс

Благодаря современной аппаратуре макеевские врачи смогут делать рентгеновские снимки прямо во время операций
Ирина ДМИТРИЕВА
Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания населению медпомощи

Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания населению медпомощи

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клиническая рудничная больница Макеевки получила современный передвижной рентгеновский комплекс. Такого высокотехнологичного оборудования у медучреждения еще не было. Об этом сообщил ДАН главный врач больницы Руслан Агишев.

- Недавно мы получили современный передвижной рентгеновский комплекс. Такого у нас раньше не было, - заявил он.

По словам Агишева, новая аппаратура значительно облегчит медикам проведение операций.

- Данное оборудование позволяет во время проведения операции делать снимки и выводить их сразу на мониторы, сразу же в операционной, - рассказал главврач.

Отметим, что до нынешнего времени в больнице использовали еще старое оборудование советского производства. На диагностику обычно уходило много времени, а рентгеновские снимки не всегда оказывались нужного качества. Новое оборудование позволит значительно улучшить оказание медпомощи.

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