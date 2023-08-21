Денис Пушилин поблагодарил губернатора Московской области за организацию отдыха детей из ДНР

Дети из ДНР отправились на детский отдых в лагеря по всей России (архивное фото). Фото: пресс-служба ВЦД «Орленок»
Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за организацию отдыха детей из ДНР и участников СВО.
— Московская область как шеф-регион делает очень много. А за отдых детей отдельная благодарность, очень ценно для нас. Спасибо, Андрей Юрьевич, за значимую поддержку Донбасса, — написал Денис Пушилин.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская области организовала отдых в детских лагерях совместно с властями Республики.
— Мы с Денисом Пушилиным всегда на связи. Вместе организовали детям отдых в лагерях: 1600 ребят поехали на море, еще 900 человек приехали к нам в Литвиново. Дети военнослужащих тоже там отдыхают, — заявил губернатор.
Напомним, что регионы-шефы организовали отдых восьми тысяч детей из ДНР. Вице-премьер Лариса Толстыкина подчеркнула, что с начала года на отдых и оздоровление были отправлены 12 тысяч детей.
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