В Петровском районе Донецка две женщины подорвались на кассетном боеприпасе

В Петровском районе пострадали две дончанки 1960 и 1966 годов рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровском районе Донецке две мирные жительницы подорвались на кассетном боеприпасе. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В Петровском районе по улице Петровского при подрыве на кассетном боеприпасе получили ранения женщины 1960 и 1966 годов рождения, — отметил мэр.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили сегодня по Петровскому району Донецка пять кассетных боеприпасов около 09:20.

За сутки в ДНР тринадцать жилых домов и три гражданских объекта повреждены обстрелами ВСУ. Украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике 99 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем украинских войск оказались семь населенных пунктов региона, включая Горловку, Гольмовский, Озеряновку, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Ольгинку.

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