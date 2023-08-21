Специалисты из Москвы отремонтировали четыре МФЦ в Донецке

График работы МФЦ в Донецке: с 8:00 до 17:00 без перерыва с понедельника по пятницу, и с 9:00 до 15:00 без перерыва в субботу. Фото: Кулемзин/ТГ

Регион-шеф Москва отремонтировала в Донецке четыре многофункциональных центра. Каждый МФЦ рассчитан на единовременную работу 18 окон, оборудован пандусами и современными техническими средствами. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Четыре многофункциональных центра начали свою работу в капитально отремонтированных помещениях в Донецке. Каждое отделение рассчитано на единовременную работу 18 окон приема, а также оборудовано пандусами и специальными местами для маломобильных групп граждан, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что специалисты из Москвы сделали все возможное, чтобы эти МФЦ стали образцовыми.

— Для удобства посетителей в залах размещено несколько цифровых информационных табло и терминалов во избежание очередей. Помимо этого, предусмотрен отдельный уголок для детей. Строители из шефа-региона Москвы приложили максимум усилий, чтобы эти центры стали образцовыми, ведь все ремонтные работы выполнялись по высшим стандартам качества, — добавил Кулемзин.

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