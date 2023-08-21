Военные эксперты СЦКК ДНР установили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую 20 августа из РСЗО «Град»

Специалисты СЦКК ДНР зафиксировали повреждения в Ясиноватой по 17 адресам. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты Представительства ДНР в СЦКК установили, что ВСУ открыли огонь по Ясиноватой из РСЗО «Град» 20 августа. В результате ракетного удара погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения.

— Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела ВСУ Ясиноватой из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Орловка. Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир — полковник Чумак Николай Николаевич), — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что в результате обстрела зафиксированы повреждения по 17 адресам. Обстрелом украинских боевиков были повреждены жилые дома на улицах Щорса, Ленинградская, Карла Маркса, Кубанская, в кварталах 100, 102, 103, а также городской продуктовый рынок на улице Заводская.

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